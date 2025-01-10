ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡×ÅöÌÌ¤Î½Ð±é¸«¹ç¤ï¤»È¯É½¡¡¼¡²ó21Æü¤ÏÃæµï½Ð±é¥·¡¼¥ó¥«¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¤Ø
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï10Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1·î9Æü¤ËÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Î¡Ø¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ø¤Î¤´½Ð±é¤Ï¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¤´½Ð±é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ãæµï¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥«¥Ã¥È¤·¤ÆÊüÁ÷¤·¤¿7Æü¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡Ö¼¡²ó¤Ï¡Ä¡×¤ÈÍ½¹ð¤Î¤¢¤Ã¤¿21Æü¤Ï¡¢7ÆüÊüÁ÷Ê¬¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÃæµï¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£28Æü°Ê¹ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¸«¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤òÃí»ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡7Æü¤Ë¤Ï4»þ´ÖÆÃÈÖ¤òÃæµï¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥«¥Ã¥È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£¤³¤Î»þ¤ÎÀ¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï12¡¦0¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÊüÁ÷5»þ´ÖÁ°¤Ë¥«¥Ã¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤«¡¢Á°²ó¤ÎºòÇ¯12·î3ÆüÊüÁ÷Ê¬¤«¤é3¡¦7¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¡£¤¤¤Ó¤Ä¤ÊÊÔ½¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»×¤ï¤Ì¹â»ëÄ°Î¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæµï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏºòÇ¯12·îËö¤Ë½÷À¤È¤Î´Ö¤Ëµ¯¤¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¹â³Û¤Ê¼¨ÃÌ¶â¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£ÁûÆ°¤È¤Ê¤ê¡¢³Æ¶É¤¬Ä¾¶á¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ÎµÙ»ß¡¢º¹¤·ÂØ¤¨¤òÂ³¡¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï23Ç¯6·î¡¢Ãæµï¤È½÷À¤¬2¿Í¤Ç¿©»ö¤·¤¿¸å¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡£½÷À¤Ï¤½¤³¤Ç¡ÖÀÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÆâÍÆ¤ò¶ÐÌ³Àè¤ËÊó¹ð¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãæµï¤ÏÂåÍý¿Í¤òÎ©¤Æ¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤ò´Þ¤á¤¿8000Ëü¡Á9000Ëü±ß¤Î¼¨ÃÌ¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ½÷À¤ÏÃæµï¤Î»Å»öÀè¤Ç¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Ï¡¢Ãæµï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿Ä¾¸å¤ÎºòÇ¯12·î27Æü¡¢Æ±¤¸¤¯Ãæµï¤¬»Ê²ñ¤¹¤ë¡Ö¥Ê¥«¥¤¤ÎÁë¡×¤Î2»þ´ÖÆÃÈÖ¤òÄÌ¾ïÄÌ¤êÊüÁ÷¤·¤¿¡£Ï«ÎÏ¤ò¤«¤±¤ÆÊÔ½¸¤·¤¿±ÇÁü¤òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë»öÂÖ¤Î¿¼¹ï¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæµï¤Ï9Æü¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ò»ö¼Â¤ÈÇ§¤á¤Æ¼Õºá¡£¡Ö¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»Ù¾ã¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£