¹Ò¶õµ¡»ö¸Î¤ÎÉÔÅ¬ÀÚÅê¹Æ¤ÇÂç±ê¾å¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤È¡ØÃ¦½Ð¤ª¤Ò¤È¤êÅç¡Ù½Ð±é¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼
´Ú¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥Á¥§¡¦¥Ø¥½¥ó¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥â¤¬¡¢¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤ÎÎ¹µÒµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÉÅé¤ÎÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µÕÉ÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÈæ³Ó²èÁü¡Û¡ØÃ¦½Ð¤ª¤Ò¤È¤êÅç¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1½÷À»²²Ã¼Ô¤Î¡Èµ¶¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¡É
º£²ó¤ÎÈá·àÅª¤Ê»´»ö¤ËÂÐ¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¹ñÌ±¤ÎÄÉÅé¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¿¤¯¤Î·ÝÇ½¿Í¤âSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥â¤Ï12·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¶õ¹Á¤ÇÈô¹Ôµ¡¤òÂÔ¤Ä»Ñ¤ò¼Ì¤·¤¿¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¶âÍËÆü¤âÅÚÍËÆü¤â¡¢¤½¤·¤Æº£Æü¤â¡¢²¿Æü¤âÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Èô¤ÓÎ©¤Á¹ß¤ê¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬±¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬´¶¼Õ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢»×¤¨¤ÐÂ©¤òµÛ¤¦¤Î¤âÅÇ¤¯¤Î¤âÈáÄË¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤È¤ÎÊ¸¾Ï¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥â¤Ï¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤Î»´»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«¿È¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£°ìÉô¤Ç¤Ï¡Ö²á¾ê²ò¼á¤Ï¹µ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢µ¾À·¼Ô¤¬Â¸ºß¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ö±¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï·ÚÎ¨¤À¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¥Á¥§¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï»ö¸ÎÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÀÖÍç¡¹¤Ë±Ç¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤ÆÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¥Á¥§¡¦¥Ø¥½¥ó¤ÏNetflix¤Î¡ØÃ¦½Ð¤ª¤Ò¤È¤êÅç¥·¡¼¥º¥ó3¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Instagram¤Ç¤ÏÌó180Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò»ý¤Ä¥Ñ¥ï¡¼¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤À¤¬¡¢12·î31ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¡Ö¸Î¿Í¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¶¦Í¤·¤¿Æ°²è¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤Ï¥È¥ë¥³¤Î¹ñ±ÄÊüÁ÷¡ØTRT World¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤Î»´»ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤¬»ö¸ÎÅö»þ¤Î¾ìÌÌ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤¬µÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ö¤È¡¢¥Á¥§¡¦¥Ø¥½¥ó¤ÏÅê¹Æ¤òºï½ü¤·¡¢¡Ö»ä¤Î¹Í¤¨¤¬Èó¾ï¤ËÀõ¤Ï¤«¤Ç¤·¤¿¡£½ý¤Ä¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤Î°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£