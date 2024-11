AIさんの歌とダンスで観客とステージがひとつに！Hareza池袋「みんなのハレ舞台 with AI」開催

東京建物株式会社は2024年11月16日(土)、Hareza池袋で歌やダンス、様々な表現を楽しむイベント「みんなのハレ舞台 with AI」を開催した。当日は、東京建物サステナビリティパートナー・アーティストの AI さん、高際みゆき豊島区長などを招いて、「Hareza池袋の取り組み、池袋のまちづくり」や「東京建物が取り組むサステナブルなまちづくり」についてトークを展開した。

また、イベント後半では、AIさんによるスペシャルパフォーマンスや、としま区民センター・東京建物 Brillia HALLの開館5周年、AIさんデビュー25周年と誕生日をお祝いしたサプライズセレブレーションを実施した。赤ちゃんからおじいちゃん、おばあちゃんなど、様々な方が会場に駆けつけイベントを楽しんでいた。■Hareza池袋を拠点に、人々が回遊するようなまちづくりを行いたいイベント冒頭には、東京建物株式会社/Hareza池袋エリアマネジメント協議会の遠藤祐也氏より挨拶があった。同社は、1896(明治29)年創業の日本で最も歴史ある総合不動産会社であり、グループ全体でサステナビリティ施策に積極的に取り組んでいる。本イベントは、「サステナブルなまちづくり」に関する考えや取り組みの発信強化を目的としたプロジェクト「DO for Sustainability. with 東京建物」の一環だ。地域に根付くカルチャーに寄り添いながら新たな文化発信を行うHareza池袋にて、誰もが主役になれるようなにぎわいの場を提供するために開催した。遠藤氏は本イベントについて「次世代を担うこども達のために開催したイベントです。Hareza池袋を拠点に、人々が回遊するようなまちづくりを行いたい。皆さまに愛される場所になれるよう、これからも努力してまいります」と意気込みを語った。東京建物/Hareza池袋エリアマネジメント協議会 遠藤祐也氏続いて、高際みゆき豊島区長より、池袋の今後の展望として「豊島区として、こども達に、いろんな経験をしてほしいので、様々な文化と日常的に触れ合えるまちにしたい。まちづくりは豊島区だけではできない。東京建物さんなど民間と一緒になって考えていきたい」とコメントした。豊島区長 高際みゆき氏■2児の母であるAIさん「こどもと一緒に池袋に来ると、楽しめる場所が多くて帰してもらえない」トークショーでは、AI さんと高際みゆき豊島区長、東京建物株式会社/Hareza池袋エリアマネジメント協議会の遠藤祐也が「誰もが主役になれるまち」をテーマにHareza池袋の取り組みやこれまでの歩み、豊島区・池袋が目指すまちづくりについて語り合った。また、AIさんに東京建物企業CMを撮影した場所であるHareza池袋の印象や池袋のまちについて伺うと、「プライベートでも来たことがあり、なんでも揃う住みたくなるまち。いろんなイベントをやっていたり、様々なカルチャーがあったり、自分が普段なれないような何かになれる経験をできる」とコメントした。東京建物のCM楽曲に使用された「BE WITH YOU」については「ずっと続く(愛される)ような曲にしたい。毎日いろんなことがあるけど、ちょっとだけ楽しみを探して、笑えることがあったり、チャレンジしてみたり、楽しい未来を作っていけたらいいよね」と曲に込めた想いを明かした。さらに、2 児の母である AI さんには、ママ目線で子育てしやすいまちの魅力について、「こどもと池袋に来るとなかなか帰してもらえない。日常的に楽しめる場所って素晴らしい。イベントなど気軽に楽しめるきっかけも多くてすごくいいと思う」と語った。■ライブパフォーマンス!CMソング「BE WITH YOU」を池袋に縁ある学校や団体と一緒に披露AI さんによるスペシャルステージでは、東京建物企業 CM 楽曲の「BE WITH YOU」を会場のこどもたちや豊島区のキャラクターと一緒にみんなで歌って踊った。また、代表曲である「ハピネス」なども熱唱して、会場全体が一体となり感動に包まれた。パフォーマンスには「みんなが主役になれるまち」というイベントのテーマが体現されており、観客からは大きな拍手が送られました。AIさんは「池袋最高〜!すごい楽しかったです、ダンスも一緒に踊れてよかったです」と感想を語った。■サプライズゲスト・コノミアキラさんが登場!AIさんの25周年と誕生日に駆けつける最後に、デビュー25周年と11月2日にお誕生日を迎えたAIさんに、サプライズゲストとして、東京建物のCMで共演された、コスプレイヤーのコノミアキラさんが登場。花束の贈呈を行い、ハッピーバースデーを会場の全員で歌唱した。AIさんは「嬉しいです、ありがとうございます!今日はみんな集まっていただきありがとうございました。またね〜!」とイベントを締めくくった。■豊島区に縁のある学校や団体が多彩なステージパフォーマンスを披露さらに、豊島区に縁のある学校や団体がステージに登場し、様々なジャンルのダンス、音楽など、多彩な表現で観客を魅了した。こどもたちの真剣な表情や情熱的なパフォーマンスは、次世代を担う若者たちの可能性を感じさせるものだった。「みんなのハレ舞台 with AI」は、地域の未来を感じさせる特別なイベントとして、多くの人々の心に残る一日となり、大盛況で幕を閉じた。豊島区立池袋小学校のみなさんTeam KIM(ヤマノミュージックサロン池袋)のみなさんとしま地域クラブ ダンス部のみなさんTOKYO STEPS ARTS アニメダンス池袋のみなさん〇ペインティングウォールメインステージ横には、幅6メートルの巨大キャンバスが設置され、こどもから大人までいろいろな方が参加され、自由に絵を描いたり、色を塗って、「未来の池袋」を表現した。なお、完成した作品は、2024年11月26日(火)まで東京建物 Brillia HALLの2階ラウンジ、同年11月27日(水)から12月6日(金)まで、としま区民センター1階ロビー、12月7日(土)から12月末まで東京建物八重洲ビル1階ロビーで展示予定。※予定は変更する可能性がある。東京建物 Brillia HALLの2階ラウンジでの展示の様子■Hareza池袋 公式サイト■ITライフハック■ITライフハック X(旧Twitter)■ITライフハック Facebook■ITライフハック YouTube カルチャーに関連した記事 を読む・“1129(いいにく)の日”は牛肉たっぷりのキングサイズバーガーが登場!「ロッテリア 肉(29)の日」を開催・西武鉄道沿線の9市町広域連携による周遊型宝探しイベント!「ナゾトキア〜謎解き王国への入国案内〜」プレス向け説明会および体験会・おりづるタワー、クリスマスイベント!『Advent of Sweet Christmas ―おかしで彩るクリスマスまでのカウントダウン―』開催・クランプでガッチリ固定!モニターの上・下・裏を有効活用できる机上ラック・14時から限定でお得!バーガーキング、人気サイドメニューが2コで500円