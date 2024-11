元AFTERSCHOOL ユイ主演「ヒョシムの独立奮闘記〜恋と人生は私のモノ！？〜」2025年1月にDVDリリース＆3月に配信決定

最高視聴率22.1%を記録!「たった一人の私の味方」のユイ、「この恋は不可抗力」のハジュン、2人の実力派俳優が夢の共演! 最悪の出会いを果たした2人が、互いの家族に巻き込まれながらも次第に心惹かれ合っていく、共感度MAXのハートフル・ラブコメディ「ヒョシムの独立奮闘記〜恋と人生は私のモノ!?〜」が、2025年1月8日(水)よりDVDリリース! 3月5日(水)からは、U-NEXTにて独占先行配信がスタートする。

◆「KBS演技大賞」で4冠!実力派俳優による極上のラブコメディ

◆犬猿の仲から始まる恋模様に胸キュン!まさかの三角関係も

◆失踪事件に不可解な事故…ラブコメ以外の要素も盛りだくさん

「美男<イケメン>ですね」「上流社会」などで、女優としてのキャリアを築いてきた元AFTERSCHOOL のユイ。異例のメガヒットを記録した「たった一人の私の味方」で“週末ドラマクイーン”に君臨した彼女が本作で演じるのは、家族を支えるために人生を犠牲にしてきた、誠実で心優しいフィットネスジムのトレーナー。母親と3人の兄弟に振り回されながらも懸命に生きるヒョシムの姿は、みんながエールを送りたくなる健気さ。相手役を務めるのは「ミッシング〜彼らがいた〜」で、行方不明になった婚約者を想う切ない眼差しが話題を呼んだハジュン。ロマンスからサスペンスまで、多様な作品で活躍してきた彼が演じるのは、ある理由でアメリカから帰国した、頭脳明晰で抜群のビジュアルを兼ね備えた財閥グループの御曹司!最悪な出会いから始まった2人が、衝突しながらも次第に心惹かれていき、かけがえの無い存在へと恋を育む過程は、目も心も釘付けになる視聴者が続出。2023年「KBS演技大賞」で、ベストカップル賞を含め4冠を達成した実力派俳優カップルが、極上のケミストリー(相手との相性)を披露!フィットネスジムでトレーナーとして働くヒョシムは、問題ばかり起こす母親と兄弟を支える苦労人。一方、大企業テサングループ創業者の孫・テホは、アメリカに留学していたが、3年前に失踪した祖母から意味深な連絡が届き、急遽帰国を決める。韓国に戻り、夜中にランニングをしていたテホは、曲がり角でヒョシムとぶつかり口論に! 最悪の出会いを果たした2人は、ジムでトレーナーと会員として再会!?テホの失礼な態度にも屈せず、仕事と割り切って彼に指導を続けるヒョシム。気難しいテホも頑張り屋の彼女にいつしか心奪われるが、テホの従兄弟・テミンもヒョシムに片想いをしており、恋は三角関係に発展! 2人からの好意に戸惑うヒョシムは、次はキスを我慢しないと伝えるテホの惜しみないストレートな愛情表現や、家族に縛られるヒョシムを思いやった温かい言葉をくれる彼に惹かれていく。想いが通じ合うと、テホの溺愛アクセルは全開! ヒョシムが“自分ファースト”になれるよう、とことん甘やかし尽くす彼の行動は、全女子が憧れてしまう理想のお姫様扱い! KBS週末ドラマのヒットメーカーが描く最高のハートフル・ラブコメディに、ときめく心が収まらないこと間違いなし!ヒョシムとテホのラブコメディにプラスして、本作はサスペンスやミステリー要素も盛りだくさん! テミンの母親は、夫と息子の権力を確固たるものにしようと、テホの祖母でもある義母を監禁。テホは真実を明らかにするため、テサングループの企画室長に就任。恋のライバルであるテホとテミンは、後継者争いを繰り広げる!さらに、テホの両親が亡くなった交通事故の真相や、出生の秘密まで、韓流ファンにはたまらないマクチャン(日常では起こらないような出来事や事件が次々と起きる韓国特有のドラマのこと)爆発の展開に、再生ボタンを押す手が止まらない!脇を固めるキャストも、若手からベテランが大集結! ヒョシムに恋するテホの従兄弟・テミンは、約4年ぶりのドラマ出演となったコ・ジュウォンが好演。さらに「涙の女王」「赤い袖先」などのヒット作で、飛び抜けた演技力を魅せた名子役イ・ジュウォンが、ヒョシムの甥っ子をコミカルに演じる。ハートフル・ラブコメディ「ヒョシムの独立奮闘記〜恋と人生は私のモノ!?〜」は、2025年1月8日リリースのDVD、3月5日より独占先行配信がスタートするU-NEXTでチェック!

■作品情報

「ヒョシムの独立奮闘記〜恋と人生は私のモノ!?〜」



【レンタルDVDリリース】

2025年1月8日(水) Vol.1〜7

2025年2月5日(水) Vol.8〜14

2025年3月5日(水) Vol.15〜21

2025年4月2日(水) Vol.22〜31

2025年5月9日(金) Vol.32〜41



<仕様>

16:9 HDサイズ/カラー/字幕:日本語/音声:韓国語2chステレオ ドルビーデジタル

※Vol.1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33、35、37、39は3話収録。

そのほか2話収録。



【配信】

2025年3月5日(水)よりU-NEXTにて独占先行配信開始!



2025年3月5日(水)第1回〜第18回

2025年4月2日(水)第19回〜第35回

2025年5月9日(金)第36回〜第53回

2025年6月4日(水)第54回〜第78回

2025年7月2日(水)第79回〜第102回



発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

Licensed by KBS Media Ltd. (C)2023 KBS. All rights reserved

※商品デザイン/組枚数/仕様は変更になる可能性がございます。



【キャスト】

ユイ「ゴースト・ドクター」「SF8〜夢見た未来〜」「たった一人の私の味方」

ハジュン「この恋は不可抗力」「ミッシング2〜彼らがいた〜」

コ・ジュウォン「悲しくて、愛」「ヘチ 王座への道」



【スタッフ】

演出:キム・ヒョンイル「太宗(テジョン)イ・バンウォン〜龍の国〜(共同演出)」「素晴らしい遺産〜花咲く人生〜」

脚本:チョ・ジョンソン「世界で一番可愛い私の娘」



原題:ヒョシム家の各自図生 / 製作:2023年 / 韓国 / 全51話

韓国放送:2023年9月16日〜2024年3月17日/KBS 2TV 土日ドラマ



【あらすじ】

フィットネスジムでトレーナーとして働くヒョシムは、仕事ぶりを評価されチーム長に昇進。順風満帆に見えるが、実は問題ばかり起こす母親と兄弟を支える苦労人だった。一方、大企業テサングループ創業者の孫・テホは、アメリカに留学していた。しかし、3年前に失踪した祖母から意味深な連絡が届き、急遽帰国。夜中にランニングをしていた彼は、ヒョシムとぶつかってしまい最悪な出会いを果たすが、彼女が働くジムで再会。気難しい性格のテホに対しても、トレーナーとしてのプライドを持って指導するヒョシム。そんな彼女にテホの心は少しずつ開いていく。いがみあっていた2人の距離は、徐々に縮まっていくが……。



■関連サイト

「ヒョシムの独立奮闘記〜恋と人生は私のモノ!?〜」公式サイト