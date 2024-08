「おジャ魔女どれみ」とのコラボ、人気芸人とのコメディ×イマーシブ！サンリオピューロランド、秋スペシャルイベント「PUROHALLOWEEN」開催決定

株式会社サンリオエンターテイメントが運営するサンリオピューロランドでは、2024年9月6日(金)〜11月5日(火)まで、魔法使い×”イマーシブ” をテーマとした「PUROHALLOWEEN」(読み:ピューロハロウィーン)を開催する。イベント期間中は、”魔法”を感じられる演出を取り入れた期間限定パレード「Magical Festa 〜Let’s マジーケヴィス!〜」を上演。参加グッズの「マジカルステッキ」を振って、魔法使いのコスチュームに身を包んだキャラクターたちと一緒に楽しめる。魔法使いのコスチューム姿のキャラクターを1分間ひとりじめできる「PUROHALLOWEEN スペシャルグリーティング」(事前予約制・有料)の開催も決定。キャラクターごとに異なるコスチュームを、間近で見るチャンスも見逃せない。

PUROHALLOWEEN期間限定のスペシャルコラボレーション企画もたくさん。魔法使いにちなみ、おジャ魔女どれみとコラボレーションしたイルミネーションショーの実施やフード、グッズの販売が決定。さらに、”サンリオピューロランドで行う芸能人の結婚披露宴”を舞台に、ゲストが列席者として参加するイマーシブコメディ企画「ミステリーピューロランド -大鶴肥満 緋色のウェディング-」(開催日限定・有料)では人気芸人たちの登場も決定。目の前で起こるドタバタ推理コメディを楽しめる。さらにハロウィーンといえば仮装やいつもと違ったコーディネートも楽しめるシーズンということで、ファッションブランド「repipi armario(レピピアルマリオ)」とのコラボレーション企画も実施する。他にも、魔法をテーマにしたフォトスポットや、フードメニュー、グッズなど、様々な人が楽しめるような体験型コンテンツを用意している。秋のスペシャルイベント「PUROHALLOWEEN」をぜひお楽しみに。<PUROHALLOWEEN(読み:ピューロハロウィーン) 概要>開催期間:2024年9月6日(金)〜11月5日(火)詳細ページ: https://www.puroland.jp/event-campaign/2024_halloween/テーマ:今年のイベントは魔法使い×”イマーシブ”がテーマ。没入体験を楽しめるコンテンツが多数登場する実施内容:・期間限定パレード「Magical Festa 〜Let’s マジーケヴィス!〜」・フォトスポット・PUROHALLOWEEN スペシャルグリーティング(事前予約制・有料)・おジャ魔女どれみ×PUROHALLOWEEN・repipi armario×PUROHALLOWEEN・オリジナルグッズや期間限定メニューの販売・ゼロ距離でみる お笑いミステリーコント「ミステリーピューロランド -大鶴肥満 緋色のウェディング-」(事前予約制・有料)■期間限定パレード「Magical Festa 〜Let’s マジーケヴィス!〜」ピューロビレッジにて、ゲストは見習い魔法使いとして魔法の祭典を楽しめる期間限定パレード「Magical Festa 〜Let’s マジーケヴィス!〜」を上演。キャラクターたちも魔法使いをイメージしたコスチューム姿でパレードを盛り上げる。参加グッズの「マジカルステッキ」を持って、キャラクターたちと一緒にステキな魔法を叶えよう。最後にはとっておきの魔法体験も楽しめるかもしれない。出演キャラクター:ハローキティ、ディアダニエル、シナモロール、クロミ、マイメロディ、ポムポムプリン、ウィッシュミーメル上演場所:1F ピューロビレッジ上演時間:約20分間「Magical Festa 〜Let’s マジーケヴィス!〜」ビジュアル参加グッズ「マジカルステッキ」(全8種)各1,430円■PUROHALLOWEEN期間限定フォトスポットフォトスポット(イメージ)3Fエントランスには、魔法使いをイメージしたフォトスポットが登場する。フォトスポットに飾られた半球ミラー越しに写真を撮ると、広角でオシャレに撮影できる仕掛けも。開催場所:3F エントランスホール■魔法使い姿のキャラクターたちが登場!スペシャルグリーティング期間限定コスチュームのキャラクターと特別な時間を過ごせる「PUROHALLOWEEN スペシャルグリーティング」を開催する。また、参加者にはノベルティとして、キャラクターたちの魔法がかかったポストカードセットをプレゼント。ポストカードに光を当ててみると不思議なことが起きるかもしれない。開催場所 :1F イベントコーナー出演キャラクター:ハローキティ、ディアダニエル、シナモロール、クロミ、マイメロディ、ポムポムプリン、ウィッシュミーメル※すべて事前予約制・有料※詳細は必ず各ホームページを確認のこと■おジャ魔女どれみ×PUROHALLOWEEN「おジャ魔女どれみ×PUROHALLOWEEN」 コラボレーションビジュアルおジャ魔女どれみ×PUROHALLOWEEN どれみ&ハローキティのメルトチョコレートドリンク 950円「魔法使い」にちなみ、今年で25周年を迎えるおジャ魔女どれみとPUROHALLOWEENのスペシャルコラボレーションが決定。どれみとハローキティたちによるイルミネーションショーやコラボレーショングッズの販売、コラボドリンクの販売など、お楽しみが盛りだくさん。ピューロビレッジで上演する「おジャ魔女どれみ×PUROHALLOWEEN『ハッピー!ラッキー!みんなにとーどけ!Halloween illumination』」では、アニメーションでおなじみの楽曲「おジャ魔女カーニバル!!」に合わせて光輝くイルミネーション演出を楽しめる。イベント期間中は「おジャ魔女どれみ×PUROHALLOWEEN」限定のグッズやメニューも販売。お揃いのコスチュームがキュートな、どれみとハローキティのドリンクは、チョコレートソースがとろける甘いスイーツのような仕上がりになっている。〇「おジャ魔女どれみ」について1999年より朝日放送・テレビ朝日系列で4年間放送され、2024年にはアニメ放映25周年を迎える「おジャ魔女どれみ」シリーズ。ひょんなことから魔女見習いになった3人の少女、どれみ、はづき、あいこを中心に、学校と「MAHO堂」というお店を舞台に、一人前の魔女になるためのマジカルでミラクルな修行の毎日が続く物語。シリーズを通しておんぷ・ももこ・ハナちゃんら魅力的なキャラクターが増えていき、20周年時には20周年記念作品「魔女見習いをさがして」が2020年11月より全国劇場公開された。おジャ魔女どれみ公式サイト:https://www.doremi-anniv.com/おジャ魔女どれみ公式X:@Doremi_staffおジャ魔女どれみ公式Instagram:@doremi_20th_anniv■repipi armario×PUROHALLOWEEN現在実施しているアダストリア公式WEBストア .st(ドットエスティ)× サンリオキャラクターズのコラボレーション企画第3弾として、ちょっと背伸びをしたい女の子のためのティーンズブランド「repipi armario」とクロミのコラボレーションアイテムを販売予定。販売予定の全15型アイテムのうち6型について、「PUROHALLOWEEN」のスペシャルコラボレーションが決定した!おしゃれなお洋服を作る魔法を覚えたクロミが、ゲストとお揃いを楽しめる洋服を作った。PUROHALLOWEENとのコラボレーションアイテムは3F エントランスショップとrepipi armarioの一部店舗、公式WEBストア.st(ドットエスティ)、ドットエスティストア一部店舗でも販売する。<コラボレーションアイテム>予約販売:8月19日(月)15:00〜8月28日(水)23:59まで…公式WEBストア.st(ドットエスティ)一般販売:9月3日(火)…repipi armarioの一部店舗ならびに公式WEBストア.st(ドットエスティ) 、ドットエスティストア一部店舗ピューロランドでの販売:9月6日(金)…3F エントランスショップさらに、お揃いのコスチュームを着たクロミと会える「repipi armario×PUROHALLOWEEN スペシャルグリーティング」(事前予約制・有料)の開催も決定。クロミとお揃いのコーディネートで、ピューロランドをより楽しめること間違いなし。<repipi armario×PUROHALLOWEEN スペシャルグリーティング>開催場所:1F イベントコーナー開催日:10月11日(金)、14日(月・祝)、26日(土)、27日(日)出演キャラクター:クロミ※すべて事前予約制・有料※詳細は必ず各ホームページを確認のこと■魔法使いになった姿がキュートなフードメニューが登場イベントを盛り上げるフードメニュー全18種を館内各レストランで期間限定で販売する。マイメロディをモチーフにした「魔法のほうき★チキンカツカレー」やクロミをモチーフにした「月夜のかぼちゃ焼売ブラックカレー」は、魔法使いになったキャラクターたちの姿がとってもキュートな一皿。他にも、「秋の魔法♪金蜜芋のとろけるお芋パフェ」や「ブラックムーン★モンブランクレープ」など、秋の味覚をたっぷり使った、ちょっと一休みするのにぴったりな軽食メニューも見逃せない。多種多様な期間限定メニューを楽しもう。■仮装気分も楽しめるかも!期間限定グッズ魔法使いになったキャラクターたちの姿や、魔法のキャンディをデザインに取り入れたオリジナルアイテムを3Fエントランスショップにて販売する。仮装気分も味わえるカチューシャや、購入したカチューシャを持ち歩くのにもぴったりなカチューシャホルダーが登場。日常生活でも使いやすいブラックのミニトートバッグは、中を開くと魔法使い姿のキャラクターたちが描かれている。定番のマスコットや蓄光ステッカーは全8種のラインナップで、どのキャラクターを選ぶか悩んでしまいそう。食べ終わった後にも手元に残せる缶入りのお菓子や、パレードを見るとより一層特別に感じられる!?、「NAKAYOKU CANDY」など様々なアイテムが揃う。■ミステリーピューロランド -大鶴肥満 緋色のウェディング-「ピューロランドで行う芸能人の結婚披露宴」を舞台に、ゲストが列席者として参加するイマーシブコメディ企画「ミステリーピューロランド -大鶴肥満 緋色のウェディング-」(開催日限定・有料)を開催する。チケットにはピューロランドのデイパスポートチケットも含まれているので、朝から館内で楽しめる。館内で1日ハロウィーン気分を満喫した締めくくりに体験したり、披露宴への参列をイメージしてドレスアップして参加したり。突如として始まる披露宴会場でのミステリーコント仕立てのイマーシブシアターで巻き起こる、ドタバタ推理コメディを楽しめる。開催日 :9月15日(日)、21日(土)、23日(月・祝)、10月5日(土)開催時間 :◆1部・・・【開場】16:15 【開演】16:30 【終演】17:30予定◆2部・・・【開場】18:00 【開演】18:15 【終演】19:15予定料金 :8,500円 ※オリジナルスイーツ・ドリンク・サンリオピューロランドデイパスポート付き開催場所 :4F 館のレストラン出演キャラクター:シナモロール、クロミ出演者 :※出演者スケジュールはホームページより確認のこと。〇スタッフ演出:白武 ときお脚本:稲村 祐汰制作:原 有璃、木村 成美KV撮影・告知映像ディレクター:森川 亮太告知映像カメラマン:小林 慎一朗撮影アシスタント:三澤 さくら宣伝ビジュアルデザイン:目黒 水海宣伝企画:河カタ ソウ© 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ※画像はイメージ※価格はすべて税込本リリースの掲載内容は画像を含め、8月19日(月)現在の情報。内容は変更になる場合がある■サンリオピューロランド■ITライフハック■ITライフハック X(旧Twitter)■ITライフハック Facebook■ITライフハック YouTube カルチャーに関連した記事 を読む・スマホで昆虫採集SNSで募集中!国立科学博物館、特別展「昆虫 MANIAC」・規格外の“もったいない”野菜も使用したエシカルな新業態!モスが手掛けるドリンクスタンド「Stand by Mos」が東武池袋駅にオープン・みんなでつくる「新たなハロウィンの聖地」へ!#イマハロ(イマーシブ・フォート・ザ・ハロウィン)開催【イマーシブ・フォート東京】・ビーフ4枚の超BIGバーガー「ビッグバーベキュー」が食べたい放題 !『ワンパウンダー チャレンジ2024 』第2弾開催へ・出張や旅行に最適!見つけやすく取り出しやすい、撥水ガジェットポーチ