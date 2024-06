修理ツール&マニュアルを提供しているiFixitが、2024年5月に発表された「Surface Pro 11(第11世代Surface Pro)」と「Surface Laptop 7(第7世代Surface Laptop)」の分解を行いました。スコアは10点満点の8点で、かつて0点だったSurfaceシリーズの修理のしやすさは飛躍的に改善されています。From 0/10 to 8/10: Microsoft Puts Repair Front and Center | iFixit News

https://www.ifixit.com/News/96998/from-0-10-to-8-10-microsoft-puts-repair-front-and-centerSurface Pro 11 & Surface Laptop 7 Teardowns - Repairable, AI Powered Devices!!! - YouTubeiFixit says new Arm Surface hardware “puts repair front and center” | Ars Technicahttps://arstechnica.com/gadgets/2024/06/ifixit-says-new-arm-surface-hardware-puts-repair-front-and-center/iFixitは、ノートPCやタブレット、スマートフォンなどを分解してチェックし、どれぐらい修理しやすいかを10点満点でスコア化しています。2017年発売の「Surface Laptop(第1世代)」はファブリックカバーを切り開かないと分解できず、また、メタルシールドがはめ込み式ではなくスポット溶接になっているなど、「元に戻せない」部分が多く、スコアは10点満点の0点を記録しました。Microsoft Surface Laptop Teardown - iFixithttps://www.ifixit.com/Teardown/Microsoft+Surface+Laptop+Teardown/92915同じく2017年発売の「Surface Pro 5」も、いろいろなパーツやコンポーネントの固定に接着剤が利用されていることや、SSDが交換不可能になっていることなどを理由に、10点満点で1点というスコアでした。Microsoft Surface Pro 5 Teardown - iFixithttps://www.ifixit.com/Teardown/Microsoft+Surface+Pro+5+Teardown/92362Microsoftはこれらの評価を受けて、修理しやすさを高める改善を続け、2019年に発売されたArm搭載のSurface Pro Xは、「バッテリーのコネクタがマザーボードの下に固定された状態でしっかり接着されているため、修理のためにはほぼ完全に分解する必要がある」という難点はあったものの、SSDをはじめとしたほとんどのコンポーネントがモジュール式になって交換可能になった点や、使用されているネジはすべて標準的なものである点などを評価され、6点を獲得。Microsoft Surface Pro X Teardown - iFixithttps://www.ifixit.com/Teardown/Microsoft+Surface+Pro+X+Teardown/1277032024年3月に発表された「法人向け Surface Pro 10」と「法人向け Surface Laptop 6」は、内部コンポーネントに直接貼付されたQRコードによって、必要なネジの数やドライバーがわかるようになるなど、さらなる改善を行い、「これまでで最も簡単に修理できるSurfaceデバイス」になっていました。Microsoftの新しいSurfaceは修理が超絶簡単 - GIGAZINEiFixitによると、「Surface Pro 11」と「Surface Laptop 7」も修理しやすさを引き継いでいて、底面に公式のサービスマニュアルにつながるQRコードが用意されているほか、内部も「Wayfinders」と呼ばれる「この部分にはどういう種類のネジが何本使われているか」という表示が行われているため、マニュアルを見なくても簡単に分解できるような工夫が行われているとのこと。バッテリー交換は数本のネジとブラケットを外すだけ、ファンの掃除もSurflinkケーブルと3本のネジを外すだけと、非常に手軽に行えます。コンポーネントの数が多く、複数の層になっている点でわずかに作業難度が上がるものの、iFixitは「Surface Pro 11」と「Surface Laptop 7」に8点を与え、「10点満点ではありませんが、感動しました」と高く評価しています。