Qualcomm Keynote - YouTubeQualcommはArmプロセッサを採用したPC向けSoC「Snapdragon X Elite」と「Snapdragon X Elite Plus」を開発しています。2024年5月20日にはMicrosoftがSnapdragon X EliteおよびSnapdragon X Elite Plusを搭載したPC「第11世代Surface Pro」と「第7世代Surface Laptop」を発表。さらに、同SoCを搭載したPCがAcer・ASUS・Dell・HP・Lenovo・Samsungから登場することも発表されました。Microsoftが「第11世代Surface Pro」と「第7世代Surface Laptop」を発表、Snapdragon X Elite/Plus搭載でAI処理に最適 - GIGAZINEArmプロセッサを搭載した各社のWindows PCの発売が近づく中、Armのレネ・ハースCEOはロイターのインタビューに応じ、「Windows PC市場におけるArmプロセッサのシェアは今後5年間で50%を超えると考えている」と発言しました。さらにハースCEOは「Qualcomm以外のメーカーからもArmプロセッサを採用したWindows向けSoCが登場する」とも述べています。また、ハースCEOは、2024年6月3日にコンピューター見本市「COMPUTEX 2024」の基調講演に登壇し、多くのWindows向けアプリがArmプロセッサに対応している現状をアピール。さらに、AIに対応したArmプロセッサ搭載デバイスが2025年末までに1000億台出荷されるとも述べ、AI時代におけるArmの好調さを強調しました。さらに、Qualcommのクリスティアーノ・アモンCEOも2024年6月3日にCOMPUTEX 2024の基調講演に登壇し、「Snapdragon XはすべてのPCフォームファクタに導入される」と発言しました。この発言はSnapdragon XシリーズをノートPCだけでなくデスクトップPCやディスプレイ一体型PCなどにも搭載することを示唆していると考えられます。なお、アモンCEOの当該発言は以下のムービーの19分44秒から確認できます。Qualcomm Keynote - YouTube