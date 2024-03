築地銀だこ「ドジャー･スタジアム店」オープン、約14ドルで限定たこ焼「Tempura&Sweet soy sauce」「Cheese & Guacamole」など販売

たこ焼チェーン「築地銀だこ」は、米国時間3月24日に「ドジャー・スタジアム店」(アメリカ・カリフォルニア州)をオープンした。

【関連記事】築地銀だこ「九条ねぎマヨ 焦がし醤油」発売、“ねぎの旨味”を存分に味わえる人気メニュー、期間限定で復刻販売

「築地銀だこ ドジャー・スタジアム店」は、大谷翔平選手や山本由伸投手などが所属する米国のプロ野球球団「ロサンゼルス・ドジャース(Los Angeles Dodgers)」のホーム球場「ドジャー・スタジアム」内に出店。

「築地銀だこ」「ロサンゼルス・ドジャース」ロゴ

ロサンゼルス・ドジャース「ドジャー・スタジアム」

〈「 築地銀だこ ドジャー・スタジアム店」メニュー〉

たこ焼は、日本でも販売している1番人気の商品「ぜったいうまい!!たこ焼」を「Original」として販売するほか、3種類の“ドジャー・スタジアム限定たこ焼”を取りそろえる。たこ焼の価格は、全て13.99ドル(米国時間3月25日現在、今後変更の可能性有)。今後も新商品の発売を予定している。

【たこ焼(全4種類)各$13.99】

◆創業以来人気No.1“ぜったいうまい‼ たこ焼”「Original」

“ぜったいうまい‼ たこ焼”「Original」

【関連記事】ほっともっと「焼肉ビビンバ」発売、甘旨ダレの牛焼肉と1日の必要野菜1/2を盛り合わせ、温玉・肉3倍も/“人気のアジアングルメ”第1弾

◆ドジャー・スタジアム店限定「Cheese & Salsa」

ドジャー・スタジアム店限定「Cheese & Salsa」

◆ドジャー・スタジアム店限定「Cheese & Guacamole」

ドジャー・スタジアム店限定「Cheese & Guacamole」

◆ドジャー・スタジアム店限定「Tempura & Sweet soy sauce」

ドジャー・スタジアム店限定「Tempura & Sweet soy sauce」

【関連記事】KFC「ごま油香るパリパリ旨塩チキン」4月3日発売、軽やかなパリパリ食感に食欲そそるごま油の香り、「食べくらべセット」なども販売/ケンタッキーフライドチキン

◆「SUNTORY THE PREMIUM MALT’S」$14.99

Quality Foam is Quality Beer

〜Premium Pilsner, Brewed only in Japan〜

築地銀だこ ドジャー・スタジアム店「SUNTORY THE PREMIUM MALT’S」

◆「JIM BEAM HIGHBALL」$19.99

The ultimate in refreshing cocktails!

築地銀だこ ドジャー・スタジアム店「JIM BEAM HIGHBALL」

※ドリンクは、プラスチックカップでの提供

※種類・価格は、米国時間3月25日現在(今後変更の可能性有)