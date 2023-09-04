ÇÏ¾ìÍºÂç¡¡¥¹¥é¥À¥óºî¼Ô¡¦°æ¾åÍºÉ§»á¤ÈÇ®¤¤¥Ï¥°¡ÖÀèÀ¸¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤É¤ì¤Û¤ÉÎÏ¤òÌã¤Ã¤¿¤³¤È¤«¡×
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒWÇÕ¤Ç48Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼«ÎÏ¤Ç¸ÞÎØÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÇÏ¾ìÍºÂç¡Ê27¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡ÇÏ¾ì¤Ï¡Ö°æ¾åÀèÀ¸¤â¸½ÃÏ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿Íµ¤¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÌ¡²è¡Ö¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¡×¤Î¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë°æ¾åÍºÉ§»á¤ÈÊú¤¹ç¤¦¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÀèÀ¸¤Î°ì¤Ä¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Ð¥¬¥Ü¥ó¥É¡Ù¤âWÇÕÈ©¿ÈÎ¥¤µ¤º»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡ÖÊ¸»ú¤òÄÌ¤·¤ÆÀèÀ¸¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤É¤ì¤Û¤ÉÎÏ¤òÌã¤Ã¤¿¤³¤È¤«¡¢¡¢¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÇÏ¾ì¤Ï¡ÖÀèÀ¸¡ª¥¢¥¸¥¢ÂåÉ½¤ÎºÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª²þ¤á¤ÆÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´î¤Ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÇÏ¾ì¥Ü¥ó¥É¡¢¥Ð¥ó¥¶¡¼¥¤¡×¡Öµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇ®¤¤¡×¡ÖÇÏ¾ìÁª¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤µã¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£