¡ÖVIVANT¡×±Ô¤¤»ëÄ°¼Ô¤Ïµ¤¤Å¤¤¤¿¡ªÁê´Ø¿Þ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ä¤Þ¤ÀÅÐ¾ì¤·¤Æ¤Ê¤¤¤¢¤Î¿Í¤Ï¡È¥¡¼¥Þ¥ó¡É¤Î²ÄÇ½À
¡¡ÇÐÍ¥¤Îºæ²í¿Í¡Ê49¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëº£²ÆºÇÂç¤ÎÏÃÂêºî¡¢TBSÆüÍË·à¾ì¡ÖVIVANT¡Ê¥ô¥£¥ô¥¡¥ó¡Ë¡×¡ÊÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ï¡¢3Æü¤ËÂè8ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥Æ¥ó¥È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾¤ä¤½¤Î¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¤Þ¤ÀÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬Í½¹ð¤ËÅÐ¾ì¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ã°Ê²¼¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¤ê¡ä
¡¡É½¸þ¤¤Ï¡Ö´ÝÉ©¾¦»ö¤Î¼Ò°÷¡×¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤Ç¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¼«±ÒÂâ¤ÎÀº±ÔÉôÂâ¡ÖÊÌÈÉ¡×¤Î°ì°÷¡¦ÇµÌÚÍ«½õ¡Êºæ¡Ë¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¥Ð¥ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤ÇÀ¸¤ÊÌ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¥Æ¥íÁÈ¿¥¡Ö¥Æ¥ó¥È¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¼Â¤ÎÉã¡Ö¥Î¥´¡¼¥ó¡¦¥Ù¥¡×¡ÊÌò½ê¹»Ê¡Ë¤È²ñ¤¦¤¿¤á¡¢¥Æ¥ó¥È¤Ø¤ÎÀøÆþºîÀï¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÌÈÉ¤ÎÃç´Ö¤ò½Æ·â¤·¡ÈÎ¢ÀÚ¤ê¡É¡¢¥Æ¥ó¥È¤Î¥¢¥¸¥È¤ØÀøÆþ¡£ÇµÌÚ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÃµ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿Éã¤È¤è¤¦¤ä¤¯ÂÐÌÌ¤·¤¿¤¬¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£
¡¡Âè8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÎÓÂÙÊ¸±é¤¸¤ë¥Æ¥ó¥È¤Î´´Éô¡¦¥Ð¥È¥é¥«¤ÎÌ¾¤ä¡¢ÆóµÜÏÂÌé±é¤¸¤ë¥Î¥³¥ë¤¬¼Â¤ÏÂè1ÏÃ¤Ç¤â±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷Á°¡¢¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È°Ê³°¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤º¡¢¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤äÌòÊÁ¤ò½é²óÊüÁ÷¤Þ¤Ç°ìÀÚÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¼êË¡¤¬¼è¤é¤ì¤¿Æ±¥É¥é¥Þ¡£Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÁê´Ø¿Þ¤¬¡¢¤ä¤Ã¤È´°À®¤ÎÃû¤·¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢½øÈ×¤«¤éÁê´Ø¿Þ¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Âè8ÏÃÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿ÍÊª¤¬°ì¿Í¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÇÏ¾ìÅ°¤À¡£
¡¡Âè8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î²»ÈøÂö¿¿¤¬¸É»ù±¡±¡Ä¹Ìò¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¤µ¤é¤ËÇÐÍ¥¡¦ÏÂÅÄæâ¹¨¤¬ÍÄ¤ÇµÌÚ¤ò½õ¤±¤ëÀï¾ì¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢½øÈ×¤«¤éÁê´Ø¿Þ¤Ë¤¤¤ëÇÏ¾ì¤Î½ÐÈÖ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¤Ê¤¤¡£
¡¡ÇÏ¾ì¤Ï¡¢¥É¥é¥ÞÊüÁ÷³«»ÏÁ°¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤ÎÍ½¹ð¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍ½¹ð¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¡£¹ë²Ú¤ÊÉô²°¤ÎÊÉ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Ð¥ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤ÎÀµÁõ¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿Ì±Â²°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÇÏ¾ìÅ°¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤Ï¡¢Âç»È´Û¤ÎÊÉ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£¤À¤È¤·¤¿¤é¥Ð¥ë¥«´Ø·¸¼Ô¡©¡×¡Ö¥Ð¥ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤ÎÂç¿Ã¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÏ¾ì¤Ï¡¢¡ÖÎ¦²¦¡×¤ä¡Ö²¼Ä®¥í¥±¥Ã¥È¡×¤Ê¤ÉÊ¡ß·´ÆÆÄºîÉÊ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢½ÅÂç¤Ê¡Ö¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¡×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¤Î¹Í»¡ÈÉ¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤·¤¯¤ÏÌîºê¤µ¤ó¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¿Éô²¼¤Ç²óÁÛ¡Ä¡©¡×¤È¡¢Âè7ÏÃ¤ÇÌîºê¤¬¸ì¤Ã¤¿Ë´¤Éô²¼¡Ö¥ê¥å¥¦¡¦¥ß¥ó¥·¥å¥¨¥ó¡×¤¬¼Â¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤À¤ËÅÐ¾ì¤ÎÌµ¤¤ÇÏ¾ìÅ°¤¬ËÜÅö¤ÎÇµÌÚÍ«½õÀâ¡¡¥Æ¥ó¥È¤ÎDNA¸¡ºº¤ò»õ¤Ë»Å¹þ¤ó¤ÀÇµÌÚÍ«½õDNA¥«¥×¥»¥ë¤ÇÎ¿¤¤¤Ç¤¿¡©¡×¡ÖÇµÌÚ¤Ï¼Â¤ÏÇµÌÚÍ«½õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºîÀï¤Î°Ù¡¢¼«¤é¤Î¿Í³Ê¤ËF¤òÅÐ¾ì¤µ¤»µ²±¤ò½ñ¤´¹¤¨¤¿¡£¥Þ¥¿¤ÏÊÌÈÉ¡£¹õ¿Ü¤âÁ´¤ÆºîÀï¡£ÇµÌÚ¤Ï¸ý¤ÎÃæ¤ËDNA´ÕÄêÍÑ¤Ë»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥Î¥´¡¼¥ó¥Ù¥¤Î¼Â¤ÎÂ©»Ò¤Ï¥¢¥Ç¥£¥¨¥ë¡£¤â¤·¤¯¤ÏÇÏ¾ìÅ°¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¡¢¿¼¤¤¹Í»¡¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÇÏ¾ì¤ÏÂè8ÏÃÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Âè9ÏÃ¤ÎÍ½¹ð¤Ç¡¢¥Î¥³¥ë¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬°ì½Ö¤À¤±±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÇÏ¾ìÅ°¤À¤±¤Þ¤À½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¥¡¼¥Þ¥ó¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÁê´Ø¿Þ¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤¤²»ÈøÂö¿¿¤µ¤ó¤ÈÏÂÅÄæâ¹¨¤µ¤ó¤¬Àè¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤±¤É¡Ä¤Þ¤ÀÅÐ¾ì¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡ª¡©¡×¤È¡¢ÅÐ¾ì¤òÂÔ¤ÁË¾¤àÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Âè9ÏÃ¤ÇÇÏ¾ì¤ÎÌòÊÁ¤ÎÆæ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£