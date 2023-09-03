¼è°úÀè¤¬¡ÖÅÚ²¼ºÂ¡×¶¯Í×¡¢¾å»Ê¤Ï¡Ö¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È»Ø¼¨¡Ä¶ÈÌ³Ì¿Îá¤Ç¤âÃÇ¤ì¤ë¡©
»Å»ö¤Ç¥ß¥¹¤ò¤·¤¿Äï¤¬¡¢¼è°úÀè¤È¾å»Ê¤«¤é¡ÖÅÚ²¼ºÂ¡×¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÁêÃÌ¤¬ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Äï¤Ï¥ß¥¹¤ÎÈ¯³Ð¸å¤ËÅÅÏÃ¤Ç¼è°úÀè¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Áê¼ê¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¤ª¤µ¤Þ¤é¤º¡ÖÄ¾ÀÜ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÅÚ²¼ºÂ¤·¤í¡×¤Èµá¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÀèÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£¶â°æ±Ñ¿ÍÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡üÅÚ²¼ºÂ¤ÎÍ×µá¤Ë½¾¤¦µÁÌ³¤Ï¤Ê¤¤
¡¼¡¼ÁêÃÌ¼Ô¤ÎÄï¤Ï¡¢¼è°úÀè¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¸¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼è°úÀè¤È¤Î´Ø·¸¤ÇÈ¯À¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»Å»ö¤Î¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ï½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤È¼è°úÀè¤Î´Ö¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¡¢Íú¹ÔÀÕÇ¤¤äÇå½þÀÕÇ¤¤Ê¤É¡¢Ë¡Î§¾å¤Î¤¢¤ë¤Ù¤ÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¤ò¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
°°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¼è°úÀè¤ò³²¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë»Å»ö¾å¤Î¥ß¥¹¤Ç½¾¶È°÷¤¬¼è°úÀè¤«¤é¸Ä¿ÍÅª¤ËÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ë¡Î§¾å¤Îº¬µò¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÚ²¼ºÂ¤Ï´¶¾ðÅª¤ËÍ×µá¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¡¢Ë¡Åª¤ÊÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¼Á¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ñ¼Ò´Ö¤ÎÀÕÇ¤¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ë¡Î§¾å¡¢ÅÚ²¼ºÂ¤ò¤¹¤ëµÁÌ³¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼ÅÚ²¼ºÂ¤ÎÍ×µá¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Í×µá¤µ¤ì¤¿Â¦¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤ËÉ¨¤È¼ê¤ò¤Ä¤¤¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢°Õ¤ËÈ¿¤·¤Æ¶þ¿«Åª¤Ê´¶¾ð¤ò¤È¤â¤Ê¤¦¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼è°úÀè¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬ÅÚ²¼ºÂ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢Â¾¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¸Î°Õ¤ËÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤òÍ¿¤¨¤ë¹Ô°Ù¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÌ±Ë¡¾å¤ÎÉÔË¡¹Ô°Ù¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¼è°úÀè¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÚ²¼ºÂ¤òµá¤á¤ëºÝ¤Ë¶¼Ç÷Åª¤ÊÈ¯¸À¤Ê¤É¤¬È¼¤¨¤Ð¡¢·ºË¡¾å¤Î¶¯Í×ºá¤Ë¤¢¤¿¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¼¡¼¾å»Ê¤Ë¤è¤ëÅÚ²¼ºÂ¤Î»Ø¼¨¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÅÚ²¼ºÂ¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÉÔË¡¹Ô°Ù¤Ë¤¢¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÚ²¼ºÂ¤ò»Ø¼¨¡¦¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤ÇÀº¿À¼À´µ¤òÈ¯ÉÂ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ï«ºÒ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ÈÌ³¾å¤Î»Ø¼¨¤È¤·¤ÆÅÚ²¼ºÂ¤òÌ¿¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸ÛÍÑ¼ç¤Ç¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ï¾å»Ê¤È¸ÛÍÑÀè¤Î²ñ¼Ò¤Ï°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³°ãÈ¿¤Ê¤É¡¢¸ÛÍÑ·ÀÌó¾å¤ÎÇå½þÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ü¤¤Ã¤Ñ¤êÃÇ¤ê¡¢²ñ¼Ò¤ËÁêÃÌ¤ò¡¡
¡¼¡¼ÁêÃÌ¼Ô¤ÎÄï¤Ïº£¸å¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²óÈò¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µÁÌ³¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¤¤Ã¤Ñ¤êÃÇ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥ß¥¹¤ò¤·¤¿Éé¤¤ÌÜ¤«¤éÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ñ¼Ò¤ËÂÐ±þ¤òÁêÃÌ¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢²ñ¼ÒÆâ¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÂÐ±þÁë¸ý¤ä¤Û¤«¤Î¾å»Ê¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌò°÷¤Ê¤É¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼è°úÀè¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏËÜÍè²ñ¼Ò¤¬ÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ç¡¢¾å»Ê¤Î»Ø¼¨¤¬ÉÔË¡¹Ô°Ù¤äÏ«ºÒ¤Ë¤¢¤¿¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²ñ¼Ò¤Ï¤½¤ÎÀÕÇ¤¤òÊü´þ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÚ²¼ºÂ¤Î¶¯Í×¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËµÁÌ³¤Î¤Ê¤¤ÉÔÅö¤ÊÍ×µá¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¤¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÁáµÞ¤ËÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼èºà¶¨ÎÏÊÛ¸î»Î¡Û
¶â°æ ±Ñ¿Í¡Ê¤«¤Ê¤¤¡¦¤Ò¤Ç¤Ò¤È¡ËÊÛ¸î»Î
°¦ÃÎ¸©ÊÛ¸î»Î²ñ½êÂ°¡£Ï«Æ¯»ö·ï¡¢²È»ö»ö·ï¡¢·º»ö»ö·ï¤Ê¤ÉÉý¹¤¯»ö·ï¤ò°·¤¦¡£¸½ºß¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥ÈÂÐºöÊÛ¸îÃÄ¤¢¤¤¤Á¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥ï¡¼¥¯¥ë¡¼¥ë¶µ°é¤ä¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ï«Æ¯¡¦ÉÏº¤ÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
»öÌ³½êÌ¾¡§ÊÛ¸î»ÎË¡¿ÍÌ¾¸Å²°Ë¡Î§»öÌ³½ê¡¡¤ß¤Ê¤È»öÌ³½ê
»öÌ³½êURL¡§http://www.nagoyalaw.com/