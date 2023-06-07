¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡¢ChatGPT¤ÇÀ¸À®¤·¤¿AIÉôÄ¹¤¬½Ð±é¤¹¤ëÇþÃã¤ÎCM³«»Ï
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï6·î6Æü¡¢À¸À®AI¤Ç¤¢¤ëChatGPT¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¡ÖGREEN DA¡¦KA¡¦RA ¤ä¤µ¤·¤¤ÇþÃã¡×¤Î¿·¤¿¤ÊCM¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤ÇþÃã¡¢È¯²êÂçÇþÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×ÊÓ¤òWeb¾å¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£Æ±CM¤Ï°ìÌë¸Â¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤ÇþÃã¡¢È¯²êÂçÇþÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×ÊÓ¤Î²èÌÌ¥«¥Ã¥È
Æ±CM¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆChatGPT¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿WebCM¡£º£²ó¡¢CMÀ©ºî¤ÎÁí»Ø´ø¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ChatGPT¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡È¤ä¤µ¤·¤¤ÇþÃãÀëÅÁÉô¤ÎAIÉôÄ¹¡É¡£
AIÉôÄ¹¤ÎÄó°Æ¤Ë¤è¤ê¡¢À¼Í¥¤ÎÇò°æÍª²ð»á¤Îµ¯ÍÑ¤¬·èÄê¤·¤¿¤Û¤«¡¢Çò°æ»á¤¬ÆÍÇ¡¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹âÂ®²óÅ¾¤·¤¿¤ê¡¢ÆÍÁ³¥¥¦¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢ÇþÃã¤Î³¸¤Î¾å¤Ç¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤ê¡¢²óÅ¾¤¹¤ë¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë¾è¤Ã¤ÆÎ¹¤Ë½Ð¤¿¤ê¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿Í´Ö¤Ç¤Ï»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎCM¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤ÇþÃã¡×¤Î¿·¤·¤¤WebCM¤Î¥¥ã¥¹¥È¤òAIÉôÄ¹¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢À¼Í¥¤ÎÇò°æÍª²ð»á¤ò·ã¿ä¤·AIÉôÄ¹¤¬Äó°Æ¤·¤¿CM°Æ¤Î½¤ÀµÈÇ