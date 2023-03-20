¿ÍÂÎ¤¬Ê´¡¹¤Ë¡ÄÊÆ±ÒÀ±¤¬Âª¤¨¤¿¶âÀµ²¸¡Ö¸ø³«½è·º¡×¤Î¸½¾ì¼Ì¿¿
ÊÆ¹ñ¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¹ñÏ¢Âç»È¤Ï17Æü¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¸¢¿¯³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤ÎÈó¸ø¼°²ñ¹ç¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤òÃæ¹ñ¤¬Ë¸³²¤·¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î»ÄµÔ¹Ô°Ù¤òÀ¤³¦¤«¤é±£¤Ú¤¤¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
Èó¸ø¼°²ñ¹ç¤ÏÊÆ¹ñ¤È¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤¬¶¦Æ±¤Ç¼çºÅ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤Ï15¥«¹ñ¤ÎÍý»ö¹ñÁ´¤Æ¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤À¤È¤µ¤ì¤ë¡£¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ¤ÎÃæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤é¡¢¿Í¸¢ÌäÂê¤Ï°ÂÊÝÍý¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆÈ¿ÂÐ»ÑÀª¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤Þ¤ÇÁË»ß¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ì¤Ê¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥È¡¼¥Þ¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÂç»È¤ÏÃæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤òÈãÈ½¤·¤Ä¤Ä¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î³Ë¡¦ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë·×²è¤Ï¡Ö¿Í¸¢¿¯³²¤ÈÉ½Î¢°ìÂÎ¡×¤À¤È¤â¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ÎË¸³²¤Ç¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¿Í¸¢ÌäÂê²þÁ±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤¤·ë²Ì¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ÇÊÆÃæ¤ÎÂÐÎ©¤¬¿¼¤Þ¤ë¤Ê¤é¡¢¤à¤·¤í´¿·Þ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÊÆ¹ñ¤Ï¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¿Í¸¢¿¯³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¾Úµò¤òÄó¼¨¤·¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤äÃæ¹ñ¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÊÆ¹ñ¤ÎNGO¡¢ËÌÄ«Á¯¿Í¸¢°Ñ°÷²ñ¡ÊHRNK¡Ë¤Î¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥¹¥«¥é¥Á¥å¡¼»öÌ³ÁíÄ¹¤È¾¦¶È±ÒÀ±¼Ì¿¿Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦ASA¡ÊAllSource Analysis¡Ë¤Î¥¸¥ç¥»¥Ã¥×¡¦¥Ð¥ß¥å¡¼¥Ç¥¹Çî»Î¤Ï¡¢Ê¿¾í¹Ù³°¤Ë¤¢¤ëÕª·ò¡Ê¥«¥ó¡¦¥´¥ó¡ËÁí¹ç·³´±³Ø¹»¤Ç2014Ç¯10·î7Æü¤Ë´Ñ»¡¤µ¤ì¤¿Æ°¤¤ò¡¢±ÒÀ±¼Ì¿¿¤«¤éÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±ÒÀ±¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹¾ì¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÊªÂÎ10¸Ä¤¬°ìÎó¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬´Ñ»¡¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ6Ìç¤ÎZPU-4ÂÐ¶õµ¡½Æ¡ÊËÌÄ«Á¯¤Ç¸À¤¦¹â¼Í½Æ¡Ë¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¡¢¼Í·â¤ÎÍÍ»Ò¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤¿¤á¤È¸«¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥¢¥¸¥¢¥×¥ì¥¹¤ÏÆ±Ç¯10·î¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÆâÉô¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤10¿Í¤ÎÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ´´Éô¤¬Æ±·³´±³Ø¹»¤Ç½è·º¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏHRNK¤ÎÊ¬ÀÏ¤È»þ´üÅª¤ËÉä¹ç¤¹¤ë¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¡Ö½÷À£±£¶¿Í¡×¤òÊÂ¤Ð¤»¤¿¡¢¶âÀµ²¸¡È»Ä¹ó¥·¥ç¡¼¡É¤Î¾×·â¾ìÌÌ¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢14.5mm¸ý·Â¤Î½ÆÃÆ¤Ï°ÒÎÏ¤¬Âç¤¤¯¡¢ÄÌ¾ï¤Ï·ÚÁõ¹Ã¤Î¼ÖÎ¾¤ä¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÊ½¤Ê¤É¤Î¼×ÊÃÊª¤ò´ÓÄÌ¡¦ÇË²õ¤¹¤ë¤Î¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡£¿Í´Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤¿¤é¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÂÎ¤¬Ê´¡¹¤Ë¿á¤Èô¤Ö¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Õª·òÁí¹ç·³´±³Ø¹»¤Ï´´Éô¤Î½è·º¤ËÉÑÈË¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÀµ²¸»á¤ÎÉ×¿Í¤Ç¤¢¤ëÍûÀã¼ç»á¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¶ä²Ï¿å´É¸¹³ÚÃÄ¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½è·º¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤¬¤³¤Î¼ï¤Î¾ðÊó¤òÄó¼¨¤·¡¢¹ñºÝÀ¤ÏÀ¤Î´Ø¿´¤òËÌÄ«Á¯¤Î¿Í¸¢ÌäÂê¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤ë¤Ê¤é¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤«¡£¶âÀµ²¸»á¤¬¿´¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤ºµ¯¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤¬Ã¦ËÌ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ºö¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤¬Ã¦ËÌ¼Ô¤Î¶¯À©Á÷´Ô¤ò»ß¤á¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾Ã¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ë¤«¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¿Í¡¹¤Î³°Éô¤È¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Áý¤¨¡¢ËÌÄ«Á¯¼Ò²ñ¤Ë½ù¡¹¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ËÌÄ«Á¯¤ÎÂÎÀ©¤ò¤¹¤°¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¤¤¤º¤ìÊÑ²½¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÅÚ¾í¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢Áá¤¯»Ï¤á¤ë¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£