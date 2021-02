イオンレイクタウンkaze内「カプコンカフェ イオンレイクタウン店」は、2021年2月11日(木・祝)〜2021年3月25日(木)の期間中、『戦国BASARA 15周年』とのコラボレーションを開催する。

『戦国BASARA』は、日本の戦国時代をモチーフにしたカプコンのアクションゲーム。史実に縛られない独自のキャラクター設定が行われており、爽快感のあるゲーム性と誰でも楽しめる難易度で人気作となった。

番外編の『学園BASARA​』も含め4回TVアニメ化されており、劇場版も制作されている。

今回のコラボでは「伊達軍の根菜たっぷり鍋〜Let's SERINABE party〜」などのコラボメニューが登場。

またオリジナルフード・スイーツを注文された方にはランチョンマットが、オリジナルドリンクを注文された方には全20種のコースターの中からランダムで1枚がプレゼントされる。

さらにカフェメニューの利用が3000円(税込)以上でブロマイド風ポストカードも1枚プレゼントされる。

なお「カプコンカフェ」では、席を事前に用意する「ネット予約」も受付中とのこと。

「カプコンカフェ」公式サイトで申し込みを受け付けている。

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.