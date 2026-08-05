お笑いコンビ・空気階段の水川かたまりが8月4日に更新したXで次女の誕生を報告した。

「水川さんは《昨夜の空気階段の踊り場でお伝えしましたとおり、7月22日、私の誕生日に次女が生まれました！》のメッセージとともに、子どもを抱きかかえ、ミルクを与える写真もアップしています。

水川さんは2022年に、アイドルグループ・predia（プレディア）の元メンバー・桜子さんとの再婚を発表し、2024年3月に第一子となる長女、2026年7月に次女が誕生しています」（スポーツ紙記者）

自身と子どもの誕生日が重なるなんとも幸せそうなショットに、X上では《おでことか鼻がそっくりおめでとうすぎる》といったメッセージが寄せられる一方、子育てへ向き合う姿勢に対して、一部からツッコミの声も並ぶ。

《哺乳瓶の持ち方から普段仕事が忙しくてお世話してないのかなって思いました》

《足を組むな足を》

こうした声が聞かれる理由を芸能ジャーナリストが指摘する。

「芸能人をはじめ、著名人が自身の子どもの写真や子育ての様子をSNSにアップするのはよく見られるケースです。しかし、そのふるまいに対して、なにかと細かいツッコミが入ってしまうのはよくありますね。

ネット上の発信に、あれこれ指摘を向ける人たちは “◯◯警察” と呼ばれますが、今回の水川さんへの相次ぐ指摘はさながら “育児警察” でしょう」

“育児警察” は子育てのベテランであるはずの元モーニング娘。メンバーの辻希美にも向けられている。

「辻さんは2025年8月に第5子を出産しています。辻さんにとっては7年ぶりの出産・子育てとなりますが、夜中に与える粉ミルクを41度のお湯で作れるようにしてあると明かしたところ、現在の基準では70度以上のお湯が推奨されているといった意見が殺到してしまいました」（前出・芸能ジャーナリスト）

辻にすらツッコミが向けられてしまうのだから、水川にも同様の声が聞かれるのは仕方ないのかもしれない。

「空気階段といえば、鈴木もぐらさんの借金など “クズキャラ” ぶりが注目されがちですが、水川さんも、2019年に当時交際していた女性にラジオ番組のイベントで公開プロポーズして入籍するも、1年弱でのスピード離婚に至っています。

水川さんは、もともと “変人” や “不器用” といったキャラクターですから、子育てで見せるぎこちなさにツッコミが入ってしまうのは仕方ないかもしれません」（同）

とはいえ、ネット上はお祝いムード一色。水川には一部の心ない声をはねかえす “よきパパ” になってほしいところだ。