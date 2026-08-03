■MLBドジャース4ー8レッドソックス（日本時間3日、ドジャー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャース・大谷翔平（32）は本拠地でのレッドソックス戦に“1番・DH”でスタメン出場。3打数1安打2四球2三振。1回にライト前へ6試合連続安打をマーク。レッドソックスの吉田正尚（33）は4打数2安打（1本塁打）2四球2打点。1回に先制タイムリー、3回には15試合ぶり5号ソロと2打点を挙げ