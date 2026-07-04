きょう（4日）、東京・中野区で住宅など7棟が焼ける火事があり、避難中の男性が軽いけがをしました。黒い煙が立ちこめ、炎も噴き出しています。きょう午後2時半ごろ、東京・中野区本町で2階建て住宅から火が出ました。報告「建物からは白い煙が立ちこめています」警視庁と東京消防庁によりますと、ポンプ車など33台が出動し、火はおよそ4時間半後に消し止められましたが、火元とみられる2階建ての住宅が全焼、周囲の住宅などにも燃