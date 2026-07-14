東京・調布市の川で溺れていた6歳の男の子を助け出したとして、東京消防庁は男子中学生ら3人に感謝状を贈呈しました。東京消防庁が14日、感謝状を贈ったのは、小金井市の中学校に通う中条悠成さんと、専門学校に通う男性、51歳の女性の3人です。中条さんはことし4月、調布市を流れる野川で釣りをしていた際に、6歳の男の子が川の浅瀬に1人でいたため、「そこから深くなるから危ないよ」などと声をかけました。その後、男の子が溺れ