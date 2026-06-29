29日、ドイツ・シュターデの銃撃現場の警察官ら（ロイター＝共同）【ベルリン共同】DPA通信は29日、ドイツ北部ハンブルク近郊のシュターデで銃撃があり、5人が死亡したと報じた。警察は2人を拘束した。DPAによると、銃撃の現場は青少年向けの施設で、母子向けの共同生活施設もある。ロイター通信によると、死亡したのはいずれも成人という。シュターデは、同国第二の都市ハンブルクから約35キロの場所にある人口約5万人の自