6月28日夜、神戸市兵庫区の風俗店で女性従業員と男性客が血を流して倒れているのが見つかり搬送先の病院で死亡が確認されました。 【写真を見る】風俗店の個室で男女が上半身から血を流し死亡…従業員と客か部屋には鍵がかかり刃物が見つかる神戸・福原 28日午後10時前、神戸市兵庫区福原町の風俗店の個室で女性従業員と男性客が上半身から血を流して倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。