メ～テレ（名古屋テレビ） 29日未明、名古屋市天白区の住宅で火事があり、1人が死亡、1人が意識不明の重体です。 午前2時ごろ、天白区植田東の2階建て住宅で「付近で焦げ臭いにおい、もやのような煙がある」と近所の人から119番通報がありました。 消防によりますと、消防車およそ20台が出動し1時間半ほどで火は消し止められました。 この火事でこの家の住人とみられる40代くらいの男性が死亡、70代くらいの女