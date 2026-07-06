恋人同士のセンシティブな問題に人気若手俳優の村上虹郎（29）が元恋人への傷害容疑で警視庁に書類送検されていたことがわかった。捜査関係者によると、’24年３〜５月の間に計４回、東京・渋谷区の自宅で当時交際していた女性の髪の毛をつかんで頭を窓に叩きつけ、顔面を殴打した疑いが持たれている。女性は全治１ヵ月以上の重傷。今年に入って被害相談があり警視庁が捜査していた。村上は任意の調べに「ケガをさせたことは間違い