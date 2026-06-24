セブン-イレブン阿久津社長、スムージー半額騒動を謝罪 次回につなげる覚悟「私はやってよかったと思っています」
セブン-イレブンの阿久津知洋代表取締役社長が24日、都内で行われた『セブン-イレブンの日』の発表会に登壇した。
【全身ショット】かっちりスーツとスラっと白ワンピースで登場した阿久津社長＆天海祐希
6月10日に『セブンカフェ スムージー』のスーパーセールとして“半額”にするキャンペーンを実施した。当日は客が殺到し、スムージーマシン前の行列ができて大混乱が起きた店舗もあった。阿久津知洋代表取締役社長は、これまでのキャンペーンを振り返りつつ、スムージーなどで起きた騒動について「私も反省しています。それでも私はやってよかったと思っています。そこから学んだことがたくさんあります。次はもっとお客様に喜んでいただけるような販促にしていけるのも、ここでエラーがあったからだと私は思っています。改めて至らなかったことは反省し、常につながるような販促にすることによって、お客様に改めてワクワクしていただける、そんな施策を行うとも目指していきたいと思います」と話していた。
今年は7月11日の「セブン-イレブンの日」にあわせ、7月1日から11日にかけて「7月11日はセブン-イレブンの日！お店に行くと“ちょっといいことがある11日間”」を開催。限定割引やオリジナルステッカーの店頭配布、オリジナルグッズやクーポンが当たる抽選キャンペーンが開催。レジェンド漫画作品の作者たちの世界に1枚だけの直筆描き下ろし色紙が当たるセブン-イレブンアプリ会員限定抽選くじも実施される。
7月1日からセブンカフェ コーヒーを1杯買うと購入日限定で使用できるセブンカフェが半額になるレシートクーポンを発行。1杯目と異なる商品や異なるサイズを選ぶことも可能となる。セブン-イレブンのプライベートブランド「セブンプレミアム」の最高級ブランド「セブンプレミアムゴールド」をまとめ買いで割引となる。
また、セブン-イレブンアプリ会員限定のキャンペーンで11日に「セブンカフェ スムージー」を1杯買うごとにスムージー半額クーポンがプレゼントされる。また『キャプテン翼』（高橋陽一）、『キン肉マン』（ゆでたまご）、『ハイスクール！奇面組』（新沢基栄）、『聖闘士星矢』（車田正美）の希望キャラクターと当選者の名前入りの色紙が当たるキャンペーンもセブン-イレブンアプリ会員限定で行われる。
【全身ショット】かっちりスーツとスラっと白ワンピースで登場した阿久津社長＆天海祐希
6月10日に『セブンカフェ スムージー』のスーパーセールとして“半額”にするキャンペーンを実施した。当日は客が殺到し、スムージーマシン前の行列ができて大混乱が起きた店舗もあった。阿久津知洋代表取締役社長は、これまでのキャンペーンを振り返りつつ、スムージーなどで起きた騒動について「私も反省しています。それでも私はやってよかったと思っています。そこから学んだことがたくさんあります。次はもっとお客様に喜んでいただけるような販促にしていけるのも、ここでエラーがあったからだと私は思っています。改めて至らなかったことは反省し、常につながるような販促にすることによって、お客様に改めてワクワクしていただける、そんな施策を行うとも目指していきたいと思います」と話していた。
7月1日からセブンカフェ コーヒーを1杯買うと購入日限定で使用できるセブンカフェが半額になるレシートクーポンを発行。1杯目と異なる商品や異なるサイズを選ぶことも可能となる。セブン-イレブンのプライベートブランド「セブンプレミアム」の最高級ブランド「セブンプレミアムゴールド」をまとめ買いで割引となる。
また、セブン-イレブンアプリ会員限定のキャンペーンで11日に「セブンカフェ スムージー」を1杯買うごとにスムージー半額クーポンがプレゼントされる。また『キャプテン翼』（高橋陽一）、『キン肉マン』（ゆでたまご）、『ハイスクール！奇面組』（新沢基栄）、『聖闘士星矢』（車田正美）の希望キャラクターと当選者の名前入りの色紙が当たるキャンペーンもセブン-イレブンアプリ会員限定で行われる。