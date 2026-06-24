作品の中ではもちろん、舞台あいさつやイベントなどでも抜群のスタイルを披露している20代男性俳優たち。恵まれた体形やバランスの良さが、多くの人を魅了しています。All About ニュース編集部は6月2日、全国10〜60代の男女300人を対象に「20代男性俳優×身長」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「スタイルの良さが際立っていると思う20代男性俳優」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果