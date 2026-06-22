現代自動車グループがアメリカのロボット企業ボストン・ダイナミクスの株式9.65％をソフトバンクグループから3億2500万ドル(約525億円)で取得し、ボストン・ダイナミクスをグループ側で100％保有する見通しだと報じられました。Hyundai takes full control of Boston Dynamics as SoftBank exits for $325 million - Startup Fortunehttps://startupfortune.com/hyundai-takes-full-control-of-boston-dynamics-as-softbank-exits-