ギリシャの首都アテネ近郊で山火事の消火に当たっていたヘリコプター2機が空中で衝突し、乗員2人が死亡しました。この山火事では100棟以上の家屋が焼失しています。ロイター通信などによりますと、ギリシャの首都アテネ西部で2日、山火事の消火にあたっていたヘリコプター2機が空中で衝突し、うち1機の乗員2人が死亡したということです。記録的な熱波などの影響でアテネの北西部では山火事が発生していて、これまでに100棟以上の家