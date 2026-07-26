愛知県蒲郡市の三河大島で25日午後、山火事が発生し、消火活動をしていた50代の男性がケガをしました。25日午後4時40分ごろ、蒲郡市三谷町の三河大島で、「ごみを燃やしていたところ森林に燃え広がった」などと男性から消防に通報がありました。火はおよそ5時間後に消し止められましたが、消火活動をしていた男性(51)が斜面から転倒し脱臼などのケガをしました。警察は、ごみを燃やしていた火が海岸沿いの枯れ草や漂流物に