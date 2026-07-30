ヨーロッパ各地で相次ぐ山火事で、ギリシャでは消火活動にあたっていた消防士3人が死亡しました。フランス南西部ボルドー近郊でも各地で新たな火の手が上がっていて、さらなる延焼のおそれが出ています。ロイター通信によりますと、ギリシャの観光地クレタ島などでは山火事が急速に燃え広がり、住民や観光客らが避難しました。また、クレタ島やギリシャ本土で消火活動に当たっていた消防士3人が火災に巻き込まれ死亡したということ