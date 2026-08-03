アメリカ北西部ワシントン州で大規模な山火事が発生し、州全体に非常事態宣言が出されています。ロイター通信などによりますと、ワシントン州で1日、複数の山火事が発生、東京都の面積の半分近くにあたる1000平方キロメートル以上の範囲に及んでいます。2日も消火活動が続けられていますが収束しておらず、およそ5000世帯が避難しているほかおよそ600の住宅や店舗などの建物が被害を受けたということです。火災による死者やけが人