クスリのアオキホールディングス [東証Ｓ] が7月2日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期の連結経常利益は前の期比0.8％増の277億円になり、従来予想の227億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。27年5月期も前期比11.1％増の308億円に伸びを見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。26期連続増収、5期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比8円増の64円に増配する方針とした。