女優・釈由美子が、6月30日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演。全国に300人以下しかいない「釈」姓ゆえの恐怖体験を明かした。「この日、釈さんは、貫地谷しほりさん、トム・ブラウンみちおさん（本名・道音雄太）とともに、“珍しい名字”の芸能人として登場。名字で苦労したことについて貫地谷さんは、婦人科の定期健診で来院した際、名前を呼ばれたことで周囲から『妊娠したのでは』と勘ぐられた経験を語っていました