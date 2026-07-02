岐阜県郡上市に、「ちびまる子ちゃん」の原作者さくらももこさんと、街のかかわりを紹介する新しいミュージアムが誕生します。今月11日には夏の風物詩「郡上おどり」も開幕する、清流・吉田川沿いの風情ある街並みが広がる郡上八幡。明治のはじめに建てられた町屋を改装して、4日にオープンするミュージアムがきょうお披露目されました。 （リポート）「建物に入ってすぐの1階エントラン