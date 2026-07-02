中川翔子のインスタグラム（＠ｓｈｏｋｏ５５ｍｍｔｓ）よりスポーツ報知

中川翔子「カイリキーになりたい」双子育児の本音に共感の声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • タレントの中川翔子双子育児の本音をインスタグラムで明かした
  • 「カイリキーになりたい」と腕が8本欲しいとワンオペの苦労を吐露
  • 投稿には双子ママを持つファンらから共感の声が多数寄せられている
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