news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「超高層ビルで迷惑なプロポーズ？頂上で“横断幕”男女を拘束」についてお伝えします。◇アメリカニューヨーク超高層ビル、エンパイア・ステート・ビルの下には多くのメディア警察官の姿が。歩道ではスマホを掲げる人や、上を指さす人の姿もありました。NNN 櫻茜理記者「ニューヨークのランドマークであるエンパイア・ステート・ビルに人が登ったということで、地