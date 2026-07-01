アフラック生命保険は1日、契約者用サイトなどのシステムが不正アクセスを受け銀行口座の番号を含む個人情報が流出したことを巡り、金融庁から保険業法に基づく報告徴求命令を受けたと発表しました。アフラック生命保険によりますと、流出したのは、名前、住所、電話番号など顧客約438万人分の個人情報で約23万人分の保険料を振り込むための銀行口座の情報も含まれていたということです。アフラックは、『引き続き調査を実施し、不