6月25日放送のラジオ番組『ナインティナインのオールナイトニッポン』（ニッポン放送）で、岡村隆史（55）がかつて出演していた『めちゃ×2イケてるッ！』（フジテレビ系）のロケを回顧。“サッカー日本代表レジェンド”を激怒させ、番組制作側が平謝りする事態となった過去を明かした。この日の放送では、冒頭から『めちゃイケ』で“お蔵入り”になった企画についてトークを展開。そんななか、岡村が「今、そのワールドカップで盛