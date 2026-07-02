亀梨和也さん（40）と田中みな実さん（39）が6月29日に結婚を発表し、“新しい命”を授かっていることも報告しました。ただ、亀梨さんは7月にソロアルバム発売と、9年ぶりのソロライブツアーを控えているタイミングだったため「もう少し発表を待てなかったの？」とファンからは悲鳴があがりました。ですが、KAT-TUN結成前から彼を応援してきた筆者としては、亀梨さんは十二分にファンに誠意を見せ続けてきており、機は熟した上