アメリカニューヨークの超高層ビル、エンパイア・ステート・ビルで1日、男と女が頂上部分に登り、警察に拘束されました。エンパイア・ステート・ビルで1日、黒い覆面をつけた男と女が高さ443メートルの頂上部分に許可なく登り、横断幕を掲げ、30分ほどとどまりました。踊り場部分では男が片膝をつき、女にプロポーズするような姿も。その後、抱き合う2人。近くで働く人「正気ではないね。あれはプロポーズのやり方ではない」およ