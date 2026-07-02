警察官を名乗る男に「資金調査のため」などと言われ、愛知県尾張旭市の80代の男性が現金約1億6500万円をだまし取られました。 警察によりますと、今年3月中旬ごろ、尾張旭市の80代の男性に「口座が犯罪に利用されている」などと警察官を名乗る男から電話がありました。 その後、誘導されたLINEのビデオ通話などで警察官や検察官を名乗る男から「あなたは捜査対象となっていて資金調査が必要。終われば預けた現金は