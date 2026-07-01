アサヒ飲料が値上げする「三ツ矢サイダー」アサヒ飲料は1日、三ツ矢サイダーやカルピスといった飲料品計151品目を11月1日出荷分から値上げすると発表した。ペットボトルや缶の希望小売価格を約4〜16％引き上げる。原材料価格の高騰などが理由で、品目は全体の半数程度に及ぶという。値上げは昨年10月以来。「三ツ矢サイダー」の500ミリリットル入りペットボトルは216円から238円になる。「カルピスウォーター」の1.5リットルの