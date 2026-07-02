糸魚川市は2日、市立の保育園の給食で異物混入があったと発表しました。2日午前11時半頃、この保育園の給食で提供した米飯の中に、4ミリほどの白いかたまりが混ざっており、1人の園児が口に入れた時に気付いて吐き出しました。園児や職員の被害の報告はないということです。この日の献立は、ごはん、鶏肉とちくわのみそいため、すまし汁、くだものでしたが、途中からごはんの代わりのものを提供したということです。給食はこの保育