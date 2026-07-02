バンダイが「星のカービィ」のおもちゃ24万個余りを自主回収です。バンダイは、お菓子つきのおもちゃ「星のカービィキャライト」で電池が膨張し破裂や液漏れのおそれがあることからすでに出荷した24万4800個の商品を自主回収すると発表しました。先月25日以降会社の相談センターに「電池のふたが閉まらない」などの相談が複数寄せられ調べたところ不具合が確認されたとのことです。バンダイによりますと現時点で、けがなどの報告