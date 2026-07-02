先月、東京・北区の小学校で起きた火事で、音楽の女性教員が「家庭科室で洗濯した私服を火元の音楽準備室で乾かしていた」などと説明していることが新たにわかりました。先月19日、北区の区立滝野川第三小学校で火が出て、児童ら11人が重軽傷を負いました。学校側はきょう、会見を行い、音楽の女性教員（40代）が火事があった日の朝、「私服を家庭科室で洗濯したあと、火元となった音楽準備室で乾かしていた」と説明していることを