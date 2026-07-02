1989年に発表した写真集『My Dear STEPHANIE』での“貝殻ビキニ”をはじめ、日本のグラビアに数々の伝説を作ったタレント武田久美子（57）が、23年ぶりとなる写真集を9月に講談社から発売する。一度は終止符を打ったグラビアに、なぜこのタイミングで復帰したのか？どのような作品に仕上がっているのか。今なお衰えないグラビアへの情熱とともに語ってくれた。【写真】さすがのレジェンド感…スラリとしたたたずまいが美しい「