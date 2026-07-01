9月18日に公開予定の映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』。本作は織田裕二（58）主演の『踊る大捜査線』シリーズの最新作で、令和のメトロポリス・東京を舞台に捜査一課の刑事となった主人公・青島俊作（織田）の活躍を描く。6月29日に新キャストが発表され、趣里（35）、白洲迅（33）、佐々木蔵之介（58）、NEWS・増田貴久（39）、野呂佳代（42）、ももいろクローバーZ・玉井詩織（31）、櫻坂46・藤吉夏鈴（2