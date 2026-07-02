DOMOTOの堂本剛（47）と堂本光一（47）が2日、フジテレビ「STAR」（木曜後7・00）に生出演。カラオケでよく歌う歌について語った。この日は、90年代デビューアーティストの売り上げNo.1楽曲をクイズで出題。番組から剛に向け「ポルノグラフィティ」の売り上げNo.1楽曲は何かと問題が出された。2000年リリースの「サウダージ」や01年の「アゲハ蝶」、03年の「メリッサ」など人気曲が選択肢に並ぶ中、「アゲハ蝶」が1位だと予