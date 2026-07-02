1日、名古屋市の郵便局でクマ撃退スプレーが噴射された事件で、警察は、ベトナム国籍の22歳の男を逮捕しました。威力業務妨害の疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍のフイン・ニャット・ズイ容疑者（22）です。警察によりますと、フイン容疑者は、きのう午前11時40分ごろ、中区金山の「名古屋流町郵便局」でクマ撃退スプレーをまき、郵便局の業務を妨害した疑いがもたれています。郵便局は、この影響で1日は休業しました。また、8