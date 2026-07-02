ウクライナの首都キーウに1日夜、ロシア軍による大規模攻撃があり、少なくとも13人が死亡、80人以上がけがをしました。ロイター通信によりますとウクライナのキーウで1日夜、ロシア軍の無人機やミサイルによる攻撃がありました。住宅などが被害を受けたほか、中心部のホテルでは火災が発生しました。キーウ市長によりますと、この攻撃で少なくとも13人が死亡、86人がけがをしたということです。被害を受けた現場では、救助隊によっ