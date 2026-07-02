川崎フロンターレは2日、2026−27シーズンのコーチングスタッフ人事を発表。中村憲剛氏が、ヘッドコーチに就任する。1980年10月31日生まれの中村氏は現在45歳。川崎フロンターレの“バンディエラ”は、ワン・クラブ・マンとして在籍18年でクラブ公式戦通算676試合に出場し104得点を記録。司令塔として、3度のJ1リーグ優勝を筆頭に、計7タイトル獲得に貢献した。また、2016シーズンにJ1最優秀選手賞を受賞したほか、ベストイレ