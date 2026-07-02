「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の元メンバー・草間リチャード敬太が活動を再開させた２日にインスタグラムの公式アカウントを開設。ファンが歓喜している。ＳＴＡＲＴＯ社は１日に「弊社契約タレント草間リチャード敬太活動再開に関するご報告」として２日からリチャードの活動再開を発表していた。この日、リチャードはインスタで「草間リチャード敬太です！Ｉｎｓｔａｇｒａｍ開設しました！！これからよろしくお願いします！